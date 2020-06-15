Гимнаст Нагорный исполнил сложный трюк на батутной дорожке. Видео

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое видео, на котором спортсмен тренируется на батутной дорожке. Гимнаст попросил подписчиков оценить видео по десятибалльной шкале.

«Балуюсь. Как думаете, реально сделать на ковре? Оцените от нуля до десяти», — подписал видео Нагорный.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Члены сборной России по спортивной гимнастике вернулись к тренировкам на федеральной базе «Озеро Круглое» 25 мая. До этого в течение двух месяцев спортсмены находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и поддерживали форму в домашних условиях.

Нагорный – действующий чемпион мира и Европы в личном многоборье. Оба турнира он выиграл в 2019 году.