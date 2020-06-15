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«Нимфа», «Как цветочек». Пользователей восхитили летние фото Маргариты Мамун

«Нимфа», «Как цветочек». Пользователей восхитили летние фото Маргариты Мамун
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун выложила в «Инстаграм» три свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в розовое платье, стоит на мосту через пруд на фоне зелени.

«Лета в ленту», — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.

Вот какие комментарии оставили подписчики гимнастки.

«Нимфа».
«Как цветочек».
«Само совершенство. Молодость и летняя сила солнца — всё в одной красавице Рите».
«Как-то тепло и приятно выглядите. Рита, привеветстую. Знойного загарчика вам».

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.

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