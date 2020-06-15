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«Папина дочка». Гимнастка Солдатова выложила фото с отцом

«Папина дочка». Гимнастка Солдатова выложила фото с отцом
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию со своим отцом Сергеем.

«Папина дочка», — подписала снимок Солдатова.

Фото: https://www.instagram.com/soldy21/

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Вчера, 14 июня, Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото и видео в экстравагантном наряде, чем немало удивила подписчиков. Надев платье-купальник с удлинённой юбкой, кожаную куртку и боты, Солдатова позировала в супермаркете с тыквой на голове.

«Креативный поход в магазин». Подписчики не узнали Солдатову в экстравагантном наряде
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