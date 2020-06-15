Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Утверждены новые даты чемпионата России по тяжёлой атлетике

Утверждены новые даты чемпионата России по тяжёлой атлетике
Другие / Прочие виды спорта 0

Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) утвердил новые даты чемпионата России 2020 года. Об этом сообщил член исполкома Геннадий Аниканов.

«Исполком федерации на своём заседании утвердил новые даты проведения чемпионата России по тяжёлой атлетике. Он пройдёт в Грозном с 17 по 23 августа.

Также был утверждён список сборной России по тяжёлой атлетике для участия в первенстве Европы среди молодёжи, которое пройдёт в сентябре в Финляндии», — цитирует Аниканова ТАСС.

Первоначально чемпионат России должен был состояться 22–29 июня. Соревнования были перенесены по причине пандемии коронавируса.

В середине апреля стало известно о переносе чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который должен был пройти в Москве.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020