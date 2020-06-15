На этапе Кубка мира по гребле в Барнауле разыграют шесть олимпийских лицензий

Второй этап Кубка мира 2021 года в Барнауле станет финальным квалификационным турниром для отбора на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.



На соревнованиях планируется участие 1000 спортсменов. В рамках этапа будут проведены шесть квалификационных заездов в лодках-одиночках, где в каждом спортсмены смогут побороться за одну лицензию для участия в Олимпиаде. Всего будет разыграно шесть лицензий.



Гребцы сборной команды России будут претендовать ещё на четыре лицензии: у мужчин — в каноэ-одиночке на 1000 метров и в байдарке-одиночке на 200 метров, у женщин — в байдарке-одиночке на 500 и 200 метров.



Напомним, из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год.