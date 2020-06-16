16-летняя чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров погибла во Франции

16-летняя Люси Дуади, чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров, погибла во Франции, сообщает Reuters со ссылкой на Федерацию скалолазания Франции (FFME).

Сообщается, что спортсменка разбилась в результате падения с высоты 150 метров, поскользнувшись на незащищённом участке во время осмотра скал.

Дуади — действующая чемпионка мира среди юниоров по боулдерингу — виду скалолазания, который в следующем году будет включён в программу Олимпийских игр в Токио.

«Это невероятно грустно, что скалолазание потеряло одного из спортсменов. Люси была подающей надежды молодой спортсменкой из французской сборной по скалолазанию. Уже в 16 лет у неё было большое будущее. Вся федерация скорбит», — говорится в заявлении FFME.