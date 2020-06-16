В России за сутки коронавирусом заразилось 8248 человек, отмечено 193 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8248 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 545 458 человек, из которых выздоровело 294 306. Зафиксировано ещё 193 летальных исхода. За всё время скончалось 7248 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1416
Московская область — 694
Иркутская область — 319
Санкт-Петербург — 234
Свердловская область — 231
Ханты-Мансийский АО — 220
Нижегородская область — 206
Воронежская область — 201
Челябинская область — 171
Ростовская область — 158
Красноярский край — 158
Ульяновская область — 147
Саратовская область — 123
Орловская область — 110
Архангельская область — 109
Волгоградская область — 104
Новосибирская область — 103
Омская область — 97
Карачаево-Черкесская Республика — 94
Тульская область — 93
Республика Дагестан — 93
Ямало-Ненецкий АО — 93
Забайкальский край — 93
Пензенская область — 92
Ивановская область — 91
Приморский край — 88
Ставропольский край — 86
Брянская область — 85
Республика Коми — 85
Республика Тыва — 85
Кабардино-Балкарская Республика — 80
Калужская область — 77
Республика Саха (Якутия) — 77
Чувашская Республика — 74
Белгородская область — 72
Тверская область — 72
Мурманская область — 72
Алтайский край — 72
Ленинградская область — 70
Краснодарский край — 70
Самарская область — 70
Хабаровский край — 70
Астраханская область — 68
Тамбовская область — 64
Республика Башкортостан — 64
Псковская область — 63
Тюменская область — 61
Владимирская область — 60
Курская область — 60
Липецкая область — 60
Оренбургская область — 60
Смоленская область — 59
Новгородская область — 58
Томская область — 56
Республика Мордовия — 55
Республика Бурятия — 51
Рязанская область — 50
Пермский край — 50
Республика Адыгея — 49
Кировская область — 48
Республика Марий Эл — 43
Республика Татарстан — 43
Ярославская область — 41
Камчатский край — 40
Амурская область — 38
Республика Ингушетия — 34
Республика Северная Осетия — 32
Республика Хакасия — 25
Кемеровская область — 20
Удмуртская Республика — 19
Сахалинская область — 19
Чеченская Республика — 17
Вологодская область — 15
Костромская область — 14
Калининградская область — 12
Магаданская область — 10
Курганская область — 9
Республика Карелия — 7
Республика Крым — 7
Ненецкий АО — 4
Республика Алтай — 4
Еврейская АО — 4.
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