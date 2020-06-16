В России за сутки коронавирусом заразилось 8248 человек, отмечено 193 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8248 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 545 458 человек, из которых выздоровело 294 306. Зафиксировано ещё 193 летальных исхода. За всё время скончалось 7248 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1416

Московская область — 694

Иркутская область — 319

Санкт-Петербург — 234

Свердловская область — 231

Ханты-Мансийский АО — 220

Нижегородская область — 206

Воронежская область — 201

Челябинская область — 171

Ростовская область — 158

Красноярский край — 158

Ульяновская область — 147

Саратовская область — 123

Орловская область — 110

Архангельская область — 109

Волгоградская область — 104

Новосибирская область — 103

Омская область — 97

Карачаево-Черкесская Республика — 94

Тульская область — 93

Республика Дагестан — 93

Ямало-Ненецкий АО — 93

Забайкальский край — 93

Пензенская область — 92

Ивановская область — 91

Приморский край — 88

Ставропольский край — 86

Брянская область — 85

Республика Коми — 85

Республика Тыва — 85

Кабардино-Балкарская Республика — 80

Калужская область — 77

Республика Саха (Якутия) — 77

Чувашская Республика — 74

Белгородская область — 72

Тверская область — 72

Мурманская область — 72

Алтайский край — 72

Ленинградская область — 70

Краснодарский край — 70

Самарская область — 70

Хабаровский край — 70

Астраханская область — 68

Тамбовская область — 64

Республика Башкортостан — 64

Псковская область — 63

Тюменская область — 61

Владимирская область — 60

Курская область — 60

Липецкая область — 60

Оренбургская область — 60

Смоленская область — 59

Новгородская область — 58

Томская область — 56

Республика Мордовия — 55

Республика Бурятия — 51

Рязанская область — 50

Пермский край — 50

Республика Адыгея — 49

Кировская область — 48

Республика Марий Эл — 43

Республика Татарстан — 43

Ярославская область — 41

Камчатский край — 40

Амурская область — 38

Республика Ингушетия — 34

Республика Северная Осетия — 32

Республика Хакасия — 25

Кемеровская область — 20

Удмуртская Республика — 19

Сахалинская область — 19

Чеченская Республика — 17

Вологодская область — 15

Костромская область — 14

Калининградская область — 12

Магаданская область — 10

Курганская область — 9

Республика Карелия — 7

Республика Крым — 7

Ненецкий АО — 4

Республика Алтай — 4

Еврейская АО — 4.