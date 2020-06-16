РУСАДА возобновило тестирование спортсменов, приостановленное из-за пандемии коронавируса

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возобновило тестирование спортсменов, которое было приостановлено 28 марта из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте агентства.

«Российское антидопинговое агентство возобновляет деятельность по отбору проб, временно приостановленную в связи с мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Для обеспечения защиты здоровья спортсменов, а также их окружения, и предотвращения распространения коронавирусной инфекции РУСАДА разработало комплекс мер по возобновлению программы тестирования в соответствии с рекомендациями ВАДА, органов здравоохранения РФ и международным стандартом по тестированию и расследованиям», — сказано в заявлении.