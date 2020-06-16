«Возвращение. Только есть ли смысл?» Сидорова опубликовала новое видео

Чемпионка мира по прыжкам с шестом российская легкоатлетка Анжелика Сидорова опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как выполняет прыжок с шестом.

«Возвращение. Только есть ли смысл?» — подписала видео Сидорова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сидоровой.

По всей видимости, Сидорова усомнилась в смысле возвращения из-за последних событий, связанных допуском российских спортсменов к соревнованиям. Всероссийская федерация лёгкой атлетики до 1 июля должна выплатить штраф в размере $ 5 млн. Организация была оштрафована за допинговые нарушения спортсменов. В World Athletics предупредили, что в случае невыплаты организация не будет рассматривать заявки россиян на получение нейтрального статуса.