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«Возвращение. Только есть ли смысл?» Сидорова опубликовала новое видео

«Возвращение. Только есть ли смысл?» Сидорова опубликовала новое видео
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпионка мира по прыжкам с шестом российская легкоатлетка Анжелика Сидорова опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как выполняет прыжок с шестом.

«Возвращение. Только есть ли смысл?» — подписала видео Сидорова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сидоровой.

По всей видимости, Сидорова усомнилась в смысле возвращения из-за последних событий, связанных допуском российских спортсменов к соревнованиям. Всероссийская федерация лёгкой атлетики до 1 июля должна выплатить штраф в размере $ 5 млн. Организация была оштрафована за допинговые нарушения спортсменов. В World Athletics предупредили, что в случае невыплаты организация не будет рассматривать заявки россиян на получение нейтрального статуса.

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