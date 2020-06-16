Александра Солдатова предложила подписчикам выбрать ложные факты о себе

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова предложила подписчикам сыграть в игру и выбрать из 10 фактов о себе ложные.

«Давайте немного поиграем.

Внизу 10 фактов обо мне, три из них не верные. Вам осталось только угадать, какие три ложные.

1. Я оставалась на второй год во втором классе

2. Я четыре года жила в Башкортостане

3. Я не боюсь любых насекомых, кроме комаров

4. Был проколот пупок

5. Часто в Старбаксе заказываю просто горячее молоко

6. Правой и левой рукой пишу одинаково

7. Хорошо сплю, могу уснуть где угодно

8. В 13 лет уехала из дома

9. Не боюсь высоты, темноты и тд. Вообще не знаю, чего боюсь

10. Ни разу не была в ночном клубе», — написала Солдатова в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).