Александра Солдатова предложила подписчикам выбрать ложные факты о себе

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова предложила подписчикам сыграть в игру и выбрать из 10 фактов о себе ложные.
«Давайте немного поиграем.
Внизу 10 фактов обо мне, три из них не верные. Вам осталось только угадать, какие три ложные.
1. Я оставалась на второй год во втором классе
2. Я четыре года жила в Башкортостане
3. Я не боюсь любых насекомых, кроме комаров
4. Был проколот пупок
5. Часто в Старбаксе заказываю просто горячее молоко
6. Правой и левой рукой пишу одинаково
7. Хорошо сплю, могу уснуть где угодно
8. В 13 лет уехала из дома
9. Не боюсь высоты, темноты и тд. Вообще не знаю, чего боюсь
10. Ни разу не была в ночном клубе», — написала Солдатова в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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