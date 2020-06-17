Чемпион мира Коулман опять пропустил допинг-тест и оказался под угрозой дисквалификации

Двукратный чемпион мира по лёгкой атлетике американец Кристиан Коулман признался, что опасается дисквалификации за пропуск теста на допинг. Спортсмен рассказал, что ему грозит дисквалификация со стороны Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), после того как он некорректно указал свое местонахождение и 9 декабря 2019 года пропустил тестирование на допинг. Об этом он сообщил в своём «твиттере».

Это уже третье нарушение Коулмана за 12 месяцев, поэтому его могут дисквалифицировать на 1 или 2 года.

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что Коулман рискует получить двухлетнюю дисквалификацию из-за пропуска трёх допинг-тестирований за последние 12 месяцев. Однако Американское антидопинговое агентство (USADA) после получения инструкций от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сняло обвинения со спринтера, воспользовавшись пунктом правил, в соответствии с которым период нарушений должен отсчитываться не с фактической даты первого пропуска допинг-теста, а с начала текущего квартала.