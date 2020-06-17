В России за сутки коронавирусом заразилось 7843 человека, отмечено 194 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7843 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 553 301 человека, из которых выздоровело 304 342. Зафиксировано ещё 194 летальных исхода. За всё время скончалось 7478 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1065

Московская область — 680

Нижегородская область — 238

Ханты-Мансийский АО — 237

Санкт-Петербург — 228

Свердловская область — 227

Воронежская область — 201

Иркутская область — 179

Красноярский край — 160

Ростовская область — 152

Ульяновская область — 149

Челябинская область — 136

Саратовская область — 125

Архангельская область — 123

Республика Тыва — 110

Новосибирская область — 107

Волгоградская область — 104

Приморский край — 104

Омская область — 98

Карачаево-Черкесская Республика — 97

Псковская область — 95

Республика Дагестан — 92

Тульская область — 91

Пензенская область — 91

Республика Саха (Якутия) — 91

Забайкальский край — 89

Брянская область — 87

Ивановская область — 86

Ставропольский край — 83

Ямало-Ненецкий АО — 81

Белгородская область — 78

Кабардино-Балкарская Республика — 77

Калужская область — 75

Чувашская Республика — 73

Хабаровский край — 73

Мурманская область — 72

Краснодарский край — 71

Алтайский край — 71

Тверская область — 69

Орловская область — 67

Пермский край — 67

Астраханская область — 65

Курская область — 63

Тамбовская область — 62

Новгородская область — 62

Смоленская область — 61

Республика Карелия — 60

Республика Башкортостан — 59

Липецкая область — 58

Оренбургская область — 58

Владимирская область — 56

Томская область — 56

Ленинградская область — 55

Республика Мордовия — 55

Республика Коми — 54

Тюменская область — 52

Рязанская область — 49

Ярославская область — 49

Республика Марий Эл — 48

Кировская область — 45

Самарская область — 44

Костромская область — 39

Республика Татарстан — 39

Камчатский край — 39

Республика Бурятия — 38

Амурская область — 38

Калининградская область — 37

Республика Ингушетия — 36

Республика Северная Осетия — 32

Сахалинская область — 32

Республика Хакасия — 28

Республика Адыгея — 26

Республика Алтай — 21

Удмуртская Республика — 20

Вологодская область — 18

Кемеровская область — 17

Республика Калмыкия — 16

Чеченская Республика — 16

Республика Крым — 15

Курганская область — 9

Магаданская область — 8

Еврейская АО — 4

Севастополь — 4

Ненецкий АО — 1.