Игрок МФК «Газпром-Югра» Чишкала перешёл в «Бенфику»
Иван Чишкала, выступающий за мини-футбольный клуб «Газпром-Югра», в новом сезоне будет выступать за португальскую «Бенфику». Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.
Напомним, цвета «Бенфики» защищает бывший одноклубник Чишкалы Робиньо и ещё один бывший звёздный игрок Суперлиги — Фернандиньо, выступавший за «Динамо».
За девять лет выступлений в составе «Газпром-Югры» Иван Чишкала стал двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом мира в составе студенческой сборной России, серебряным призёром чемпионата мира 2016 года, бронзовым призёром чемпионата Европы.
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