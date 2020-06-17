Игрок МФК «Газпром-Югра» Чишкала перешёл в «Бенфику»

Иван Чишкала, выступающий за мини-футбольный клуб «Газпром-Югра», в новом сезоне будет выступать за португальскую «Бенфику». Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

Напомним, цвета «Бенфики» защищает бывший одноклубник Чишкалы Робиньо и ещё один бывший звёздный игрок Суперлиги — Фернандиньо, выступавший за «Динамо».

За девять лет выступлений в составе «Газпром-Югры» Иван Чишкала стал двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом мира в составе студенческой сборной России, серебряным призёром чемпионата мира 2016 года, бронзовым призёром чемпионата Европы.