«Финал четырёх» Лиги чемпионов с участием «Тюмени» и «КПРФ» пройдёт в Барселоне

«Финал четырёх» Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу сезона-2019/2020 состоится в Барселоне на арене «Палау Блауграна», сообщает пресс-служба УЕФА. Игры пройдут с 8 по 11 октября. Минск, где первоначально планировалось проведение решающей стадии соревнований в 2020 году, примет финал главного европейского футзального турнира среди клубов в сезоне-2020/2021. Такое решение было принято на заседании Исполкома УЕФА 17 июня.

Напомним, что в «Финал четырёх» пробились по два клуба из России и Испании. Действующий чемпион России «Тюмень» разыграет путёвку в главный матч Лиги чемпионов с «Эль Посо», а российский вице-чемпион, московский «КПРФ», встретится в полуфинале с «Барселоной».

«Финал четырёх» должен был пройти в Минске с 24 по 26 апреля, но в марте был отложен из-за пандемии коронавируса.