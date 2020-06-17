Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Финал четырёх» Лиги чемпионов с участием «Тюмени» и «КПРФ» пройдёт в Барселоне

«Финал четырёх» Лиги чемпионов с участием «Тюмени» и «КПРФ» пройдёт в Барселоне
Другие / Мини-футбол 0

«Финал четырёх» Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу сезона-2019/2020 состоится в Барселоне на арене «Палау Блауграна», сообщает пресс-служба УЕФА. Игры пройдут с 8 по 11 октября. Минск, где первоначально планировалось проведение решающей стадии соревнований в 2020 году, примет финал главного европейского футзального турнира среди клубов в сезоне-2020/2021. Такое решение было принято на заседании Исполкома УЕФА 17 июня.

Напомним, что в «Финал четырёх» пробились по два клуба из России и Испании. Действующий чемпион России «Тюмень» разыграет путёвку в главный матч Лиги чемпионов с «Эль Посо», а российский вице-чемпион, московский «КПРФ», встретится в полуфинале с «Барселоной».

«Финал четырёх» должен был пройти в Минске с 24 по 26 апреля, но в марте был отложен из-за пандемии коронавируса.

«Финал четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесён на неопределённый срок
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020