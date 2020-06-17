«Финал четырёх» Лиги чемпионов с участием «Тюмени» и «КПРФ» пройдёт в Барселоне

«Финал четырёх» Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу сезона-2019/2020 состоится в Барселоне на арене «Палау Блауграна», сообщает пресс-служба УЕФА. Игры пройдут с 8 по 11 октября. Минск, где первоначально планировалось проведение решающей стадии соревнований в 2020 году, примет финал главного европейского футзального турнира среди клубов в сезоне-2020/2021. Такое решение было принято на заседании Исполкома УЕФА 17 июня.
Напомним, что в «Финал четырёх» пробились по два клуба из России и Испании. Действующий чемпион России «Тюмень» разыграет путёвку в главный матч Лиги чемпионов с «Эль Посо», а российский вице-чемпион, московский «КПРФ», встретится в полуфинале с «Барселоной».
«Финал четырёх» должен был пройти в Минске с 24 по 26 апреля, но в марте был отложен из-за пандемии коронавируса.
- 17 июня 2020
-
17:49
-
16:45
-
12:38
-
10:56
-
10:37
-
09:41
- 16 июня 2020
-
23:47
-
23:29
-
19:14
-
19:05
-
17:52
-
16:21
-
15:46
-
14:33
-
10:33
-
09:51
-
00:32
- 15 июня 2020
-
23:27
-
20:07
-
17:59
-
17:27
-
16:46
-
15:39
-
13:56
-
13:39
-
11:04
-
10:46
-
10:20
-
09:19
- 14 июня 2020
-
19:47
-
17:43
-
17:34
-
17:18
-
16:43
-
15:41