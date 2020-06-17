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Алла Шишкина: бить детей на тренировках считаю категорически неприемлемым!

Алла Шишкина: бить детей на тренировках считаю категорически неприемлемым!
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина высказала своё отношение к жёстким методам тренировок.

«Бить нельзя! Недавно на просторах «Инстаграма» наткнулась на историю девушки, которая рассказывала, как её в детстве бил тренер. И она настолько хорошо передала свои чувства и эмоции, что я читала и плакала.

Она была такая не одна. И все эти девочки, которые тренировались вместе с ней, крошки, 8 и 9 лет, чувствовали себя половичками, которых ежедневно выбивают непонятно за что. Чувство стыда и непонимания, страх и беспомощность — вот что разрывало их детские души. У многих осталась эта травма на всю жизнь.

Жёсткие методы тренировок — наследие советской спортивной школы, но я уверена, что отношение к детям и вообще спортсменам, не важно какого они возраста, — это прежде всего воспитание самого тренера, каким бы жёстким он ни был.

Бывает, что дети не понимают, балуются или никак не могут исправить ошибку, но бить за это считаю категорически неприемлемым! Меня никогда не били, и я очень счастлива, что на моём пути попадались именно такие тренеры, которые без рукоприкладства могли донести всё, что от меня требовалось», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».

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