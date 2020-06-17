Алла Шишкина: бить детей на тренировках считаю категорически неприемлемым!

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина высказала своё отношение к жёстким методам тренировок.

«Бить нельзя! Недавно на просторах «Инстаграма» наткнулась на историю девушки, которая рассказывала, как её в детстве бил тренер. И она настолько хорошо передала свои чувства и эмоции, что я читала и плакала.

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Она была такая не одна. И все эти девочки, которые тренировались вместе с ней, крошки, 8 и 9 лет, чувствовали себя половичками, которых ежедневно выбивают непонятно за что. Чувство стыда и непонимания, страх и беспомощность — вот что разрывало их детские души. У многих осталась эта травма на всю жизнь.

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Жёсткие методы тренировок — наследие советской спортивной школы, но я уверена, что отношение к детям и вообще спортсменам, не важно какого они возраста, — это прежде всего воспитание самого тренера, каким бы жёстким он ни был.

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Бывает, что дети не понимают, балуются или никак не могут исправить ошибку, но бить за это считаю категорически неприемлемым! Меня никогда не били, и я очень счастлива, что на моём пути попадались именно такие тренеры, которые без рукоприкладства могли донести всё, что от меня требовалось», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».