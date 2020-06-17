«Сложная и высокомерная злючка». Елена Исинбаева отреагировала на мнение болельщиков

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, какой её представляют болельщики.

«Я от многих слышу такие слова: «Елена, а мы думали, вы сложная и высокомерная злючка. В секторе на вас смотреть страшно было, такая концентрация, казалось, что съедите любого, кто вам дорогу перейдёт. А в жизни вы такая простая и добрая...»

Как вы думаете, мои дорогие, что из сказанного правда?» — написала Исинбаева на своей странице в «Игстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Приведём некоторые ответы подписчиков.

mcmsudssr: Всё правда! Одно дело состояние «во время боя», и совсем другое в быту!

mainframensk: Не съедите, спортсмены всегда на диетах.

galitsyna2627: Добрая, но съесть можете.

rusl17: Сила и страх для соперниц, а соперница была одна — высота!

azizli_rufat: Концентрация, красота и уверенность. Всё в одном.