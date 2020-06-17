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Александр Большунов написал пост в «Инстаграме» по-английски и по-норвежски

Александр Большунов написал пост в «Инстаграме» по-английски и по-норвежски
Другие / Лыжный спорт 0

Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов сообщил, что в качестве тренировки доехал до горы Ай-Петри, чтобы посмотреть, где проходили съёмки «Кавказской пленницы».

«Хотел увидеть своими глазами одно из мест, где проходили съёмки «Кавказской пленницы». 5 часов на велосипеде — и я на Ай-Петри!» — написал Большунов на своей странице в «Инстаграме», сделав перевод на английский и норвежский языки.

Фото можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».

По итогам сезона-2019/2020 Большунов стал первым лыжником в истории России, кому удалось выиграть общий зачёт Кубка мира. Ранее победителями Кубка мира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, но они представляли сборную Советского Союза.

Из-за пандемии коронавируса сезон был завершён досрочно и Большунов до сих пор не получил «Большой хрустальный глобус». Официальное вручение ожидается в ближайшие недели.

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