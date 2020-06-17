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Скелетонистка Канакина назвала топ сериалов, которые смотрит взахлёб

Скелетонистка Канакина назвала топ сериалов, которые смотрит взахлёб
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская скелетонистка Юлия Канакина рассказала о сериалах, которые смотрит взахлёб.

«Я огромный фанат кинематографа, кажется, пересмотрела всё что возможно, что близко, естественно. А вот мой топ сериалов, которые смотришь взахлёб, кажется, я готова была даже не спать, лишь бы узнать, что же там дальше.

«Как избежать наказания за убийство»/How to Get Away with Murder
«Ревирдейл»/Riverdale
«Элита»/Elite
«Сотня»/«100»
«You»
«Острые козырьки»/Peaky Blinders
«Дневники вампира»/The Vampire Diaries
«Отчаянные домохозяйки»/Desperate Housewives
«Бумажный дом»/La Casa de Papel (исп.)
«Шерлок»/La Casa de Papel
«Игра престолов»/Game of Thrones
«Викинги»/Vikings

Сейчас заканчиваю смотреть «Бумажный дом». Буду очень признательна, если поделитесь сериалами, которые приглянулись вам», — написала Канакина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Юлии Канакиной в «Инстаграме».

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