Скелетонистка Канакина назвала топ сериалов, которые смотрит взахлёб

Российская скелетонистка Юлия Канакина рассказала о сериалах, которые смотрит взахлёб.

«Я огромный фанат кинематографа, кажется, пересмотрела всё что возможно, что близко, естественно. А вот мой топ сериалов, которые смотришь взахлёб, кажется, я готова была даже не спать, лишь бы узнать, что же там дальше.



«Как избежать наказания за убийство»/How to Get Away with Murder

«Ревирдейл»/Riverdale

«Элита»/Elite

«Сотня»/«100»

«You»

«Острые козырьки»/Peaky Blinders

«Дневники вампира»/The Vampire Diaries

«Отчаянные домохозяйки»/Desperate Housewives

«Бумажный дом»/La Casa de Papel (исп.)

«Шерлок»/La Casa de Papel

«Игра престолов»/Game of Thrones

«Викинги»/Vikings



Сейчас заканчиваю смотреть «Бумажный дом». Буду очень признательна, если поделитесь сериалами, которые приглянулись вам», — написала Канакина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Юлии Канакиной в «Инстаграме».