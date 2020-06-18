Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в облегающем топе

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как она выглядит в облегающем топе. Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Пользователи оценили красоту Шмидт, которая в подписи указала, что её мотивирует музыка. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.

«Лучший мотиватор — это ты».

«Слишком много красоты на одном фото».

«Ты выглядишь потрясающе, и музыка нам не нужна».

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м она завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.