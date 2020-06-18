В России за сутки коронавирусом заразилось 7790 человек, отмечено 182 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7790 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 561 091 человека, из которых выздоровело 313 963. Зафиксировано ещё 182 летальных исхода. За всё время скончалось 7660 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1040

Московская область — 667

Ханты-Мансийский АО — 243

Нижегородская область — 233

Санкт-Петербург — 231

Свердловская область — 231

Воронежская область — 196

Челябинская область — 167

Красноярский край — 156

Ростовская область — 146

Иркутская область — 133

Ямало-Ненецкий АО — 127

Ульяновская область — 123

Республика Тыва — 122

Архангельская область — 121

Саратовская область — 119

Волгоградская область — 109

Новосибирская область — 107

Приморский край — 101

Карачаево-Черкесская Республика — 99

Республика Саха (Якутия) — 99

Тульская область — 92

Республика Дагестан — 90

Ставропольский край — 90

Омская область — 89

Томская область — 89

Ивановская область — 83

Республика Коми — 82

Калужская область — 78

Кабардино-Балкарская Республика — 77

Самарская область — 76

Брянская область — 75

Курская область — 75

Белгородская область — 74

Чувашская Республика — 72

Орловская область — 71

Пензенская область — 70

Краснодарский край — 69

Алтайский край — 68

Хабаровский край — 68

Тверская область — 65

Пермский край — 65

Тамбовская область — 64

Мурманская область — 64

Смоленская область — 63

Новгородская область — 62

Забайкальский край — 62

Астраханская область — 60

Республика Башкортостан — 60

Оренбургская область — 59

Липецкая область — 57

Республика Мордовия — 56

Владимирская область — 54

Ленинградская область — 54

Псковская область — 51

Тюменская область — 51

Республика Бурятия — 51

Рязанская область — 50

Республика Марий Эл — 47

Ярославская область — 45

Республика Карелия — 43

Амурская область — 43

Камчатский край — 42

Кировская область — 41

Республика Татарстан — 38

Республика Хакасия — 35

Калининградская область — 34

Республика Алтай — 34

Костромская область — 32

Республика Ингушетия — 32

Республика Адыгея — 31

Республика Северная Осетия — 31

Сахалинская область — 29

Вологодская область — 24

Удмуртская Республика — 22

Кемеровская область — 20

Курганская область — 19

Чеченская Республика — 14

Республика Крым — 14

Республика Калмыкия — 4

Еврейская АО — 4

Севастополь — 4

Магаданская область — 2.