В России за сутки коронавирусом заразилось 7790 человек, отмечено 182 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7790 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 561 091 человека, из которых выздоровело 313 963. Зафиксировано ещё 182 летальных исхода. За всё время скончалось 7660 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1040
Московская область — 667
Ханты-Мансийский АО — 243
Нижегородская область — 233
Санкт-Петербург — 231
Свердловская область — 231
Воронежская область — 196
Челябинская область — 167
Красноярский край — 156
Ростовская область — 146
Иркутская область — 133
Ямало-Ненецкий АО — 127
Ульяновская область — 123
Республика Тыва — 122
Архангельская область — 121
Саратовская область — 119
Волгоградская область — 109
Новосибирская область — 107
Приморский край — 101
Карачаево-Черкесская Республика — 99
Республика Саха (Якутия) — 99
Тульская область — 92
Республика Дагестан — 90
Ставропольский край — 90
Омская область — 89
Томская область — 89
Ивановская область — 83
Республика Коми — 82
Калужская область — 78
Кабардино-Балкарская Республика — 77
Самарская область — 76
Брянская область — 75
Курская область — 75
Белгородская область — 74
Чувашская Республика — 72
Орловская область — 71
Пензенская область — 70
Краснодарский край — 69
Алтайский край — 68
Хабаровский край — 68
Тверская область — 65
Пермский край — 65
Тамбовская область — 64
Мурманская область — 64
Смоленская область — 63
Новгородская область — 62
Забайкальский край — 62
Астраханская область — 60
Республика Башкортостан — 60
Оренбургская область — 59
Липецкая область — 57
Республика Мордовия — 56
Владимирская область — 54
Ленинградская область — 54
Псковская область — 51
Тюменская область — 51
Республика Бурятия — 51
Рязанская область — 50
Республика Марий Эл — 47
Ярославская область — 45
Республика Карелия — 43
Амурская область — 43
Камчатский край — 42
Кировская область — 41
Республика Татарстан — 38
Республика Хакасия — 35
Калининградская область — 34
Республика Алтай — 34
Костромская область — 32
Республика Ингушетия — 32
Республика Адыгея — 31
Республика Северная Осетия — 31
Сахалинская область — 29
Вологодская область — 24
Удмуртская Республика — 22
Кемеровская область — 20
Курганская область — 19
Чеченская Республика — 14
Республика Крым — 14
Республика Калмыкия — 4
Еврейская АО — 4
Севастополь — 4
Магаданская область — 2.
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