Гимнастка Селезнёва показала впечатляющую растяжку, стоя на одной ноге. Видео

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка показала впечатляющую вертикальную растяжку, стоя на одной ноге.

«Какой кайф на улице сегодня! Друзья, делитесь любимыми треками в комментариях», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе.

Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.