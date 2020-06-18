Олимпийская чемпионка Шишкина рассказала, как бандиты сломали рёбра и отбили почки её отцу

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала историю, случившуюся в 90-е годы, когда она была маленькой.
«Когда я была ещё совсем маленькой, нас очень жёстко ограбили. Это было в 90-х.
Бандиты заставили отца снять со счетов и отдать им все деньги, сломали несколько рёбер и отбили почки. После этого он пошёл работать в милицию, чтобы в случае чего иметь при себе табельное оружие.
С тех пор мы никогда не жили в достатке. Зарплата милиционеров в то время была совсем невысокой, а мама работала учительницей, думаю, вы понимаете, что учителя тоже не могут похвастаться большими выплатами. Дома никогда не было хорошего ремонта, одевались на рынке, и родители не могли купить мне «Сони Плейстейшн», — написала она в своём «инстаграме».
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