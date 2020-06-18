РУСАДА: сумма выплат ВФЛА World Athletics названа в марте. Спортсмены не должны страдать

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с отказом Международной ассоциаций легкоатлетических федераций (World Athletics) предоставить Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку выплаты штрафа в размере $ 5 млн. Такую сумму за многочисленные случаи употребления допинга должна перечислить ВФЛА не позже 1 июля 2020 года.



«Спортсмены не должны страдать. Это нужно всегда помнить и ВФЛА, и государству, и ОКР, а не вспоминать только за несколько дней до выхода сроков. Не знаю, объяснялась ли причина отказа World Athletics в предоставлении отсрочки. Но если мы абстрагируемся от этой многолетней тянущейся истории и спроектируем ситуацию на бизнес, посмотрим на неё абстрактно, безотносительно истерик, то сроки, суммы и все условия были названы ещё в начале марта. Сейчас уже середина июня. Не знаю, почему так происходит.



Что касается нейтрального статуса, знаю, что комитет работает. Спортсмены, наверное, продолжают направлять заявления. РУСАДА получила уже около сотни заявок. Две трети мы обработали и отправили. Заявки продолжают поступать, мы их обрабатываем и пишем сопроводительные письма. Как дальше будет развиваться ситуация, мне не известно», — сказала Пахноцкая в интервью Sport24.

World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа в размере $ 5 млн