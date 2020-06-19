«Такие девочки на улице — в городе жарко». Подписчики оценили растяжку гимнастки Татаревой

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы россиянка Анастасия Татарева опубликовала в «Инстаграме» новое фото. На нём спортсменка сделала растяжку, сидя на стуле.
«В Москве жара! А какая погода в твоём городе?» — подписала она фото.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Татаревой.
Некоторые пользователи не стали отвечать на вопрос о погоде, а оценили красоту спортсменки. Вот что они написали в комментариях.
«Пушечка».
«Опять доводит меня своей милотой».
«Когда такие девочки на улице, в городе становится невыносимо жарко».
22-летняя Татарева в 2015 году стала двукратной чемпионкой I Европейских игр, затем выиграла два золота и одно серебро в групповых упражнениях на чемпионате мира в Штутгарте. В 2016 году она победила на чемпионате Европы в Холоне, а также стала олимпийской чемпионкой, выступив в Рио-де-Жанейро в групповом многоборье. В 2017 году на чемпионате мира в Пезаро в составе обновлённой команды она выиграла две золотые медали (многоборье и упражнение с тремя мячами/двумя скакалками) и одну серебряную (упражнение с пятью обручами).
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