Мать Юлии Ефимовой: что-то случилось, и дочь перестала со мной общаться
Татьяна Ефимова, мать шестикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой, рассказала, что не общается с дочерью с 2017 года.
«Сейчас я вместе со своим гражданским мужем живу на пенсию в 8500 рублей. У меня четыре собаки, восемь котов, огород.
Раньше Юлька мне покупала красивые вещи и бытовую технику. Но потом, в 2017 году, что-то случилось, и она перестала со мной общаться», — приводит слова Ефимовой-старшей «Комсомольская правда».
Также сообщается, что Ефимова резко прекратила общение после отъезда в США. Бывший муж Татьяны Андрей Ефимов, тренирующий дочь, присылает ей деньги, но сама спортсменка не выходит на связь.
Ранее появилось видео, как Ефимова прошла по улице с протестующими американцами.
Юлия Ефимова прошла по улице с протестующими американцами. Видео
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