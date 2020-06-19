В России за сутки коронавирусом заразилось 7972 человека, отмечен 181 летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7972 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 569 063 человека, из которых выздоровело 324 406. Зафиксирован ещё 181 летальный исход. За всё время скончался 7841 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1136

Московская область — 646

Ханты-Мансийский АО — 259

Свердловская область — 254

Санкт-Петербург — 228

Нижегородская область — 219

Воронежская область — 203

Челябинская область — 166

Иркутская область — 164

Красноярский край — 151

Ростовская область — 139

Ставропольский край — 137

Ульяновская область — 122

Ямало-Ненецкий АО — 121

Архангельская область — 118

Саратовская область — 116

Республика Тыва — 115

Республика Коми — 114

Новосибирская область — 108

Волгоградская область — 107

Омская область — 103

Приморский край — 103

Республика Саха (Якутия) — 97

Карачаево-Черкесская Республика — 94

Тульская область — 90

Республика Дагестан — 88

Ивановская область — 85

Самарская область — 83

Томская область — 83

Белгородская область — 81

Хабаровский край — 78

Курская область — 77

Брянская область — 76

Кабардино-Балкарская Республика — 76

Пензенская область — 75

Алтайский край — 75

Орловская область — 74

Чувашская Республика — 70

Тверская область — 67

Забайкальский край — 66

Краснодарский край — 64

Пермский край — 64

Калужская область — 63

Республика Башкортостан — 62

Мурманская область — 61

Оренбургская область — 60

Смоленская область — 59

Астраханская область — 59

Тамбовская область — 58

Новгородская область — 58

Кемеровская область — 58

Липецкая область — 57

Владимирская область — 56

Республика Мордовия — 56

Республика Бурятия — 54

Ленинградская область — 53

Рязанская область — 52

Амурская область — 49

Тюменская область — 47

Республика Хакасия — 46

Республика Марий Эл — 45

Камчатский край — 45

Кировская область — 43

Псковская область — 41

Ярославская область — 39

Республика Адыгея — 38

Республика Татарстан — 36

Калининградская область — 32

Курганская область — 32

Республика Ингушетия — 30

Республика Северная Осетия — 30

Вологодская область — 27

Сахалинская область — 24

Республика Карелия — 22

Удмуртская Республика — 20

Магаданская область — 19

Чеченская Республика — 17

Костромская область — 16

Республика Калмыкия — 8

Еврейская АО — 4

Республика Алтай — 2

Чукотский АО — 1

Севастополь — 1.