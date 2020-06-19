В России за сутки коронавирусом заразилось 7972 человека, отмечен 181 летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7972 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 569 063 человека, из которых выздоровело 324 406. Зафиксирован ещё 181 летальный исход. За всё время скончался 7841 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1136
Московская область — 646
Ханты-Мансийский АО — 259
Свердловская область — 254
Санкт-Петербург — 228
Нижегородская область — 219
Воронежская область — 203
Челябинская область — 166
Иркутская область — 164
Красноярский край — 151
Ростовская область — 139
Ставропольский край — 137
Ульяновская область — 122
Ямало-Ненецкий АО — 121
Архангельская область — 118
Саратовская область — 116
Республика Тыва — 115
Республика Коми — 114
Новосибирская область — 108
Волгоградская область — 107
Омская область — 103
Приморский край — 103
Республика Саха (Якутия) — 97
Карачаево-Черкесская Республика — 94
Тульская область — 90
Республика Дагестан — 88
Ивановская область — 85
Самарская область — 83
Томская область — 83
Белгородская область — 81
Хабаровский край — 78
Курская область — 77
Брянская область — 76
Кабардино-Балкарская Республика — 76
Пензенская область — 75
Алтайский край — 75
Орловская область — 74
Чувашская Республика — 70
Тверская область — 67
Забайкальский край — 66
Краснодарский край — 64
Пермский край — 64
Калужская область — 63
Республика Башкортостан — 62
Мурманская область — 61
Оренбургская область — 60
Смоленская область — 59
Астраханская область — 59
Тамбовская область — 58
Новгородская область — 58
Кемеровская область — 58
Липецкая область — 57
Владимирская область — 56
Республика Мордовия — 56
Республика Бурятия — 54
Ленинградская область — 53
Рязанская область — 52
Амурская область — 49
Тюменская область — 47
Республика Хакасия — 46
Республика Марий Эл — 45
Камчатский край — 45
Кировская область — 43
Псковская область — 41
Ярославская область — 39
Республика Адыгея — 38
Республика Татарстан — 36
Калининградская область — 32
Курганская область — 32
Республика Ингушетия — 30
Республика Северная Осетия — 30
Вологодская область — 27
Сахалинская область — 24
Республика Карелия — 22
Удмуртская Республика — 20
Магаданская область — 19
Чеченская Республика — 17
Костромская область — 16
Республика Калмыкия — 8
Еврейская АО — 4
Республика Алтай — 2
Чукотский АО — 1
Севастополь — 1.
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