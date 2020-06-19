Украинский марафонец найден мёртвым на горе Фудзияма

Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко был найден мёртвым на горе Фудзияма. Об этом сообщает Sportarena, ссылаясь на Sankei.

Тело Борисенко было обнаружено ещё 12 мая, однако опознали его только сегодня, 19 июня.

Спортсмен пропал в конце февраля 2020 года. Он находился в Японии, где планировал осуществить восхождение на Фудзияму. В последний раз Борисенко видели в одном из отелей Токио, после чего связь с ним была утрачена.

В марте вещи Борисенко были найдены на высоте 2400 метров. По информации японских СМИ, спортсмен поднимался на гору один, а затем с ним случился несчастный случай.

Фудзияма — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 км к юго-западу от Токио, столицы Японии.