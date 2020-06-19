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Ирина Вятчанина: за державу было обидно, когда Юлю Ефимову отправили тренироваться в США

Ирина Вятчанина: за державу было обидно, когда Юлю Ефимову отправили тренироваться в США
Другие / Водные виды спорта 0

Известный тренер по плаванию Ирина Вятчанина, вернувшаяся в сборную России спустя пять лет после ухода, рассказала, как на неё повлияла ситуация с отъездом Юлии Ефимовой в США. Вятчанина до 2011 года работала со спортсменкой.

«За державу мне было обидно ещё тогда, когда Юлю Ефимову отправили тренироваться в Америку. Я после этого не могла вообще смотреть соревнования. Было тяжело, что это происходит без меня, было тяжело видеть её истерики на чемпионате мира—2011 в Шанхае, когда девчонка не знала, что ей делать и как плыть, да и вообще, похоже, не понимала, что с ней происходит. Да и на Олимпийских играх в Лондоне, несмотря на бронзовую медаль, всё было очень неоднозначно», — цитирует Вятчанину «RT на русском».

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