Ирина Вятчанина: за державу было обидно, когда Юлю Ефимову отправили тренироваться в США
Известный тренер по плаванию Ирина Вятчанина, вернувшаяся в сборную России спустя пять лет после ухода, рассказала, как на неё повлияла ситуация с отъездом Юлии Ефимовой в США. Вятчанина до 2011 года работала со спортсменкой.
«За державу мне было обидно ещё тогда, когда Юлю Ефимову отправили тренироваться в Америку. Я после этого не могла вообще смотреть соревнования. Было тяжело, что это происходит без меня, было тяжело видеть её истерики на чемпионате мира—2011 в Шанхае, когда девчонка не знала, что ей делать и как плыть, да и вообще, похоже, не понимала, что с ней происходит. Да и на Олимпийских играх в Лондоне, несмотря на бронзовую медаль, всё было очень неоднозначно», — цитирует Вятчанину «RT на русском».
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