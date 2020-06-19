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Девушка Большунова рассказала о самых популярных вопросах, которые ей задают

Девушка Большунова рассказала о самых популярных вопросах, которые ей задают
Другие / Лыжный спорт 0

Лыжница сборной России Анна Жеребятьева, которая является девушкой обладателя Кубка мира Александра Большунова, рассказала о самых популярных вопросах, которые ей задают.

«Когда у меня берут интервью или я сижу в новой компании, в основном задают одни и те же вопросы, на которые я отвечала уже 1000 раз.

Ловите мой топ-5 вопросов, на которые я отвечала уже примерно 1 000 000 раз:

— А почему вы решили заняться именно этим видом спорта?
— Расскажите курьёзный случай, который произошёл с Вами на соревнованиях.
— А пьёшь ли ты алкоголь?
— Что будет дальше? (Этот вопрос прям для ребят из «Что было дальше?»)
— Что самое тяжёлое в этом виде спорта?

Честно, охота прям пообсуждать какой-нибудь интересный вопрос для вас и для меня. Пишите в комментариях интересующие вас вопросы про меня, выберу самые интересные и отвечу на них», — написала Жеребятьева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».

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