Девушка Большунова рассказала о самых популярных вопросах, которые ей задают

Лыжница сборной России Анна Жеребятьева, которая является девушкой обладателя Кубка мира Александра Большунова, рассказала о самых популярных вопросах, которые ей задают.

«Когда у меня берут интервью или я сижу в новой компании, в основном задают одни и те же вопросы, на которые я отвечала уже 1000 раз.



Ловите мой топ-5 вопросов, на которые я отвечала уже примерно 1 000 000 раз:



— А почему вы решили заняться именно этим видом спорта?

— Расскажите курьёзный случай, который произошёл с Вами на соревнованиях.

— А пьёшь ли ты алкоголь?

— Что будет дальше? (Этот вопрос прям для ребят из «Что было дальше?»)

— Что самое тяжёлое в этом виде спорта?



Честно, охота прям пообсуждать какой-нибудь интересный вопрос для вас и для меня. Пишите в комментариях интересующие вас вопросы про меня, выберу самые интересные и отвечу на них», — написала Жеребятьева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».