Дарья Спиридонова: кажется, влюбилась в SURF

Российская гимнастка Дарья Спиридонова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии и видео с катания на доске для сёрфинга. На одном из фото Дарья изображена вместе с подругой по сборной России Лилией Ахаимовой.

«Кажется, влюбилась в SURF. Вчера круто покатались и провели время. Кто-то катался уже этим летом?» — написала Спиридонова.

Фото и видео можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».

Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях, двукратная чемпионка Европы и многократный призёр первенства континента. Спиридонова замужем за трёхкратным чемпионом мира Никитой Нагорным.