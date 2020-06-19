Дарья Спиридонова: кажется, влюбилась в SURF
Российская гимнастка Дарья Спиридонова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии и видео с катания на доске для сёрфинга. На одном из фото Дарья изображена вместе с подругой по сборной России Лилией Ахаимовой.
«Кажется, влюбилась в SURF. Вчера круто покатались и провели время. Кто-то катался уже этим летом?» — написала Спиридонова.
Фото и видео можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».
Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях, двукратная чемпионка Европы и многократный призёр первенства континента. Спиридонова замужем за трёхкратным чемпионом мира Никитой Нагорным.
«Завтра лето». Дарья Спиридонова опубликовала фотографию в розовом
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