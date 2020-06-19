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Елена Исинбаева похвасталась новым цветом волос

Елена Исинбаева похвасталась новым цветом волос
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева похвасталась новым цветом волос.

«Мой новый цвет волос.

Муж: «Откуда у тебя столько терпения… Сидеть 6 часов в салоне красоты, чтобы покрасить волосы. Лежать по 4-5 часов в клинике, чтобы привести лицо в порядок. А дома терпения совсем нет…

Девочки, а у вас так же? Мужчины, а вы такими же вопросами задаётесь?» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Исинбаева замужем за метателем копья, членом сборной России Никитой Петиновым. Супруги воспитывают дочь Еву, которой 28 июня исполнится 6 лет, и двухлетнего сына Добрыню.

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