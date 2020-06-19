Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Подписчики выбрали лучшую фотографию Александры Солдатовой

Подписчики выбрали лучшую фотографию Александры Солдатовой
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» четыре фотографии, на которых она выполняет разные упражнения на растяжку, и попросила болельщиков выбрать лучший снимок.

Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчики почти единогласно выбрали третью фотографию, восхитившись пластичностью гимнастки.

soldylooveerss: 3, но все они просто потрясающие! Королева, моя любимая модель.
_d.ashaaa_: 3 — однозначно самый крутой, Саша.
ru_gymnastics: Все прекрасны, но 3.
_angelinaa_xx_: Тащусь от всех фоток, Саша!
yerem812: Все шикарные, но всё-таки — 3.
olivesloscurado: Все. Саша, вы божественны!
kolodyazhnyy_2209: Какая была ваша любимая игрушка в детстве? Пластилин. А что из него получалось? Всё.

«Креативный поход в магазин». Подписчики не узнали Солдатову в экстравагантном наряде
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020