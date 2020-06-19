Подписчики выбрали лучшую фотографию Александры Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» четыре фотографии, на которых она выполняет разные упражнения на растяжку, и попросила болельщиков выбрать лучший снимок.

Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчики почти единогласно выбрали третью фотографию, восхитившись пластичностью гимнастки.

soldylooveerss: 3, но все они просто потрясающие! Королева, моя любимая модель.

_d.ashaaa_: 3 — однозначно самый крутой, Саша.

ru_gymnastics: Все прекрасны, но 3.

_angelinaa_xx_: Тащусь от всех фоток, Саша!

yerem812: Все шикарные, но всё-таки — 3.

olivesloscurado: Все. Саша, вы божественны!

kolodyazhnyy_2209: Какая была ваша любимая игрушка в детстве? Пластилин. А что из него получалось? Всё.