Подписчики выбрали лучшую фотографию Александры Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» четыре фотографии, на которых она выполняет разные упражнения на растяжку, и попросила болельщиков выбрать лучший снимок.
Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Подписчики почти единогласно выбрали третью фотографию, восхитившись пластичностью гимнастки.
soldylooveerss: 3, но все они просто потрясающие! Королева, моя любимая модель.
_d.ashaaa_: 3 — однозначно самый крутой, Саша.
ru_gymnastics: Все прекрасны, но 3.
_angelinaa_xx_: Тащусь от всех фоток, Саша!
yerem812: Все шикарные, но всё-таки — 3.
olivesloscurado: Все. Саша, вы божественны!
kolodyazhnyy_2209: Какая была ваша любимая игрушка в детстве? Пластилин. А что из него получалось? Всё.
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