Лыжники Казахстана выступили в поддержку старшего тренера сборной России по биатлону

Лыжники сборной Казахстана Асет Дюсенов, Евгений Величко, Денис Волотка, Олжас Климин и Анна Шевченко опубликовали открытое письмо, выразив свою позицию по поводу увольнения тренера Юрия Каминского. Каминский был главным тренером сборной с 2018 года, а сейчас работает старшим тренером мужской сборной России по биатлону.



«По результатам группы у большинства спортсменов виден явный прогресс или результаты на уровне своих лучших показателей. Добиться стопроцентного результата не получилось, потому что в середине соревновательного периода, а точнее 9 января, без оглашения причин трудовой контракт с Юрием Михайловичем Каминским не был продлён.



Все это было сделано с подачи главного тренера сборной команды Казахстана Батяйкина А.С., старшего тренера Тишкова С.В. и государственного тренера Ткачука А.П., которые на протяжении всего сезона преследовали только свои интересы, имели личную неприязнь к Юрию Михайловичу и к некоторым спортсменам группы, различными способами пытались насолить.



В лыжных гонках очень большой процент успеха приходится на качество инвентаря, и ведущие команды с мая занимаются подборкой лыж. Как правило, в октябре хороших лыж уже почти не остается, а Батяйкин только в ноябре едет получать лыжи для спортсменов Казахстана. Но и получить инвентарь спортсмену, который приехал на этап Кубка мира, бывает непросто, приходится иногда упрашивать Александра Степановича выдать ботинки и лыжи. Ответ Батяйкина бывает таким: «Вы уже много лет в команде, у вас разве нет лыж?» У лыж есть срок службы, и их требуется обновлять ежегодно. Первыми получают инвентарь не лидеры, а выборочные люди. Летней экипировки совсем не было, зимой спортсмены получили только лыжи и лыжные ботинки.



Работа спортсменов группы с Каминским продолжалась, несмотря на увольнение, дистанционно до конца мая. Во всем был виден профессионализм и прогресс. Мы предлагали назначить главным тренером сборной команды Николая Чеботько, старшим тренером – Юрия Каминского.



По некоторым причинам утверждение состава тренеров и спортсменов на сезон-2020/2021 в Казахстане затянулось. Каминскому поступило несколько предложений в России, и, так как специалист 5 месяцев был без работы и не было определённости в лыжных гонках Казахстана, Юрий Михайлович принял предложение СБР», – говорится в письме, опубликованном на «Лыжном спорте».