Каминский — о лыжниках: горжусь ими, они не побоялись выступить против системы

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал открытое письмо казахстанских лыжников с критикой в адрес руководства из-за его увольнения с должности тренера сборной Казахстана по лыжным гонкам.



«Руководство лыжного гонок Казахстана в лице первого вице-президента Федерации Никиты Сергеевича Девяткина и генерального секретаря Андрея Игоревича Невзорова, а также председатель спорткомитета Серик Маратович Жарасбаев и НОК Республики Казахстан проявили большую заинтересованность в том, чтобы пригласить иностранного специалиста к работе со сборной Казахстана по лыжным гонкам. Главной целью нашей работы была успешная подготовка к Олимпийским играм в Пекине, промежуточными целями – успешные выступления на чемпионате мира.



С кем-то у меня сложились очень хорошие отношения, с кем-то я даже подружился на всю жизнь, а с кем-то мы стали врагами, хотя я противник такого отношения к людям. Стараюсь в каждой ситуации чему-то учиться и извлекать для себя что-то полезное.



Если говорить о письме спортсменов, то я даже испытываю определённую гордость за этих ребят. Они не побоялись выступить против системы, сложившейся в сборной, против главного тренера, причем не ради достижения каких-то личных целей.



Кто-то из них уже находится на самоподготовке, кто-то перейдёт в биатлон – они фактически уже пострадали, но тем не менее продолжают бороться, пытаются отстоять свое честное имя и проинформировать лыжную общественность о том, что происходит в сборной. Ведь всё дело в том, что в большинстве своём люди там плохо представляют, что творится в сборной, и когда я на тренерских советах докладывал отдельные подробности, то часто сталкивался с реакцией недоверия», – сказал Каминский в интервью «Лыжному спорту».

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