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В Астрахани нашли тело 12-летнего чемпиона по тхэквондо

В Астрахани нашли тело 12-летнего чемпиона по тхэквондо
Другие / Прочие виды спорта 0

В Астрахани найдено тело чемпиона Южного федерального округа по тхэквондо 12-летнего Александра Парахнякова, который был объявлен в розыск более трёх месяцев назад. 6 марта родители мальчика обратились в правоохранительные органы, заявив, что 4 марта ребёнок ушёл в школу и не вернулся, сообщает «МК в Астрахани».

Мальчика искал весь город. Неравнодушные астраханцы организовали поисковые отряды и прочесывали все закоулки, где мог находиться ребенок. Проверялась версия, что подросток мог утонуть. И вот сегодня, 20 июня, тело Саши было найдено забетонированным под полом дома, который принадлежит его старшему брату.

Следственный комитет подозревает в убийстве ребёнка мать, бывшего депутата «Справедливой России» Галину Морозову. Предполагается, что мальчик пришёл домой позже назначенного времени, из-за чего разгорелась ссора, в ходе которой 56-летняя мать ударила ребёнка гантелей. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, мальчик скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, родственники зарыли тело. В дальнейшем семья потерпевшего пыталась запутать следствие, создавая видимость, что он жив. Родители утверждали, что мальчика неоднократно видели около дома, опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города.

В настоящее время мать задержана и заключена под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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