44-летний Алексей Немов уверенно исполнил сальто в доскок
Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов продемонстрировал сальто в доскок. Гимнастический коврик 44-летний спортсмен положил прямо на тротуарную плитку. Перед исполнением сальто Алексей сделал упражнение на баланс. Чисто исполнить переворот ему удалось со второй попытки.
«Всем — гимнастический привет! Тренируем сальто в доскок», — написал Немов на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги #ниднябезспортадома #люблюгимнастику
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В активе Немова 12 медалей Олимпийских игр, четыре из которых — золотые (в том числе в команде и в индивидуальном многоборье). Алексей пять раз становился чемпионом мира, но все эти медали он завоевал на отдельных снарядах.
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