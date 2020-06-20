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44-летний Алексей Немов уверенно исполнил сальто в доскок

44-летний Алексей Немов уверенно исполнил сальто в доскок
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов продемонстрировал сальто в доскок. Гимнастический коврик 44-летний спортсмен положил прямо на тротуарную плитку. Перед исполнением сальто Алексей сделал упражнение на баланс. Чисто исполнить переворот ему удалось со второй попытки.

«Всем — гимнастический привет! Тренируем сальто в доскок», — написал Немов на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги #ниднябезспортадома #люблюгимнастику

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В активе Немова 12 медалей Олимпийских игр, четыре из которых — золотые (в том числе в команде и в индивидуальном многоборье). Алексей пять раз становился чемпионом мира, но все эти медали он завоевал на отдельных снарядах.

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