Владислав Артемьев вышел в лидеры онлайн-турнира Chessable Masters

На онлайн-турнире Chessable Masters, входящем в Magnus Carlsen Chess Tour, состоялся первый круг в отборочном турнире первой группы. С 3,5 очками лидерство захватил россиянин Владислав Артемьев. На пол-очка отстаёт его соотечественник Даниил Дубов. По 2,5 очка набрали норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура. 2 очка в активе у россиянина Александра Грищука, 1,5 — у Харикришны Пенталы из Индии.
Вторая группа, в которую входят француз Максим Вашье-Лаграв, китаец Дин Лижэнь, россиянин Ян Непомнящий, американец Фабиано Каруана, Теймур Раджабов из Азербайджана и голландец Аниш Гири, начнёт играть в воскресенье, 21 июня.
По итогам двухкруговых турниров 4 лучших участника от каждой группы выявят победителя в формате нокаут-турнира. фонд составляет $ 150 тыс. Победитель получает $ 45 тыс.
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