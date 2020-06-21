«Какой ты с утра?» Солдатова показала, как чаще всего выглядит утром

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии.



«Какой ты с утра? 1/2? Утром я, скорее, второй вариант», — написала Солдатова, запостив два фото — с бодрым видом и почти с полностью закрытыми глазами.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот некоторые комментарии, оставленные подписчиками.



kolodyazhnyy_2209: «Утром все второй вариант».



kidmankem: «У меня такой вариант, когда хочешь чихнуть, но не получается».



drunk_plumber: «Самая лучшая — это когда самая естественная».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).