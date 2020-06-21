В России за сутки коронавирусом заразилось 7728 человек, отмечено 109 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7728 человек, сообщает "стопкоронавирус.рф". В настоящий момент общее число заболевших составляет 584 680 человек, из которых выздоровело 339 711. Зафиксировано ещё 109 летальных исходов. За всё время скончалось 8111 человек.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 968

Московская область — 549

Ханты-Мансийский АО — 294

Санкт-Петербург — 229

Нижегородская область — 227

Свердловская область — 207

Воронежская область — 200

Иркутская область — 191

Челябинская область — 182

Ямало-Ненецкий АО — 165

Ростовская область — 153

Красноярский край — 148

Республика Тыва — 147

Архангельская область — 129

Саратовская область — 115

Ульяновская область — 110

Новосибирская область — 105

Ставропольский край — 101

Омская область — 99

Волгоградская область — 98

Псковская область — 95

Приморский край — 89

Республика Саха (Якутия) — 87

Тульская область — 86

Мурманская область — 85

Республика Дагестан — 85

Карачаево-Черкесия — 85

Ивановская область — 83

Пензенская область — 83

Брянская область — 81

Курская область — 79

Хабаровский край — 77

Белгородская область — 76

Кабардино-Балкария — 75

Самарская область — 75

Алтайский край — 72

Чувашская Республика — 69

Забайкальский край — 69

Пермский край — 67

Тверская область — 66

Краснодарский край — 64

Республика Коми — 61

Орловская область — 60

Кемеровская область — 59

Калужская область — 58

Томская область — 58

Амурская область — 57

Республика Башкортостан — 56

Оренбургская область — 56

Новгородская область — 55

Астраханская область — 55

Республика Мордовия — 55

Владимирская область — 53

Тамбовская область — 53

Ленинградская область — 52

Липецкая область — 51

Рязанская область — 49

Кировская область — 49

Ярославская область — 48

Республика Бурятия — 48

Республика Хакасия — 46

Смоленская область — 45

Тюменская область — 45

Камчатский край — 41

Республика Татарстан — 40

Республика Марий Эл — 37

Костромская область — 33

Республика Карелия — 31

Республика Северная Осетия — 31

Калининградскаая область — 30

Республика Адыгея — 30

Сахалинская область — 30

Курганская область — 27

Магаданская область — 27

Республика Алтай — 25

Республика Ингушетия — 24

Чеченская Республика — 21

Вологодская область — 20

Удмуртская Республика — 19

Республика Калмыкия — 13

Севастополь — 6

Республика Крым — 5

Еврейская АО — 3

Чукотский АО — 1.