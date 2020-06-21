В России за сутки коронавирусом заразилось 7728 человек, отмечено 109 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7728 человек, сообщает "стопкоронавирус.рф". В настоящий момент общее число заболевших составляет 584 680 человек, из которых выздоровело 339 711. Зафиксировано ещё 109 летальных исходов. За всё время скончалось 8111 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 968
Московская область — 549
Ханты-Мансийский АО — 294
Санкт-Петербург — 229
Нижегородская область — 227
Свердловская область — 207
Воронежская область — 200
Иркутская область — 191
Челябинская область — 182
Ямало-Ненецкий АО — 165
Ростовская область — 153
Красноярский край — 148
Республика Тыва — 147
Архангельская область — 129
Саратовская область — 115
Ульяновская область — 110
Новосибирская область — 105
Ставропольский край — 101
Омская область — 99
Волгоградская область — 98
Псковская область — 95
Приморский край — 89
Республика Саха (Якутия) — 87
Тульская область — 86
Мурманская область — 85
Республика Дагестан — 85
Карачаево-Черкесия — 85
Ивановская область — 83
Пензенская область — 83
Брянская область — 81
Курская область — 79
Хабаровский край — 77
Белгородская область — 76
Кабардино-Балкария — 75
Самарская область — 75
Алтайский край — 72
Чувашская Республика — 69
Забайкальский край — 69
Пермский край — 67
Тверская область — 66
Краснодарский край — 64
Республика Коми — 61
Орловская область — 60
Кемеровская область — 59
Калужская область — 58
Томская область — 58
Амурская область — 57
Республика Башкортостан — 56
Оренбургская область — 56
Новгородская область — 55
Астраханская область — 55
Республика Мордовия — 55
Владимирская область — 53
Тамбовская область — 53
Ленинградская область — 52
Липецкая область — 51
Рязанская область — 49
Кировская область — 49
Ярославская область — 48
Республика Бурятия — 48
Республика Хакасия — 46
Смоленская область — 45
Тюменская область — 45
Камчатский край — 41
Республика Татарстан — 40
Республика Марий Эл — 37
Костромская область — 33
Республика Карелия — 31
Республика Северная Осетия — 31
Калининградскаая область — 30
Республика Адыгея — 30
Сахалинская область — 30
Курганская область — 27
Магаданская область — 27
Республика Алтай — 25
Республика Ингушетия — 24
Чеченская Республика — 21
Вологодская область — 20
Удмуртская Республика — 19
Республика Калмыкия — 13
Севастополь — 6
Республика Крым — 5
Еврейская АО — 3
Чукотский АО — 1.
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