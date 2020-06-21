Девушка Большунова рассказала, как они начинают день на сборах

Лыжница сборной России Анна Жеребятьева, девушка обладателя Кубка мира Александра Большунова, рассказала о распорядке первой части их с Большуновым дня во время сборов.
«6:45. Именно во столько начинается наше утро на сборах. Я встаю раньше Саши и, пока умываюсь, слышу мелодичное ворчание, что своим будильником не дала ему поспать ещё 10 минут.
В 7:10 все вместе выходим на зарядку. Вместе бегаем, выполняем упражнения. Очень люблю делать зарядку с утра, она даёт мне силы на весь день. Если пропускаю, я сама не своя, буду весь день вялой и замученной.
В 7:45 у нас завтрак. Естественно, что-то лёгкое и полезное.
В 9:00 у нас первая тренировка. Там мы расстаёмся, но ненадолго. Если видимся на тренировке, то Саша всегда меня подбадривает, шутит, и мы расходимся. Скажу по секрету, когда очень сильно устаю, начинаю искать его глазами, потому что, как только его вижу, силы сразу наполняют меня. Он точно обладает какой-то сверхсилой, и когда-нибудь я обязательно его разоблачу. Но если вдруг Саша бежит суровый, то лучше его не трогать. Продолжение следует», — написала Жеребятьева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».
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