Девушка Большунова рассказала, как они начинают день на сборах

Лыжница сборной России Анна Жеребятьева, девушка обладателя Кубка мира Александра Большунова, рассказала о распорядке первой части их с Большуновым дня во время сборов.

«6:45. Именно во столько начинается наше утро на сборах. Я встаю раньше Саши и, пока умываюсь, слышу мелодичное ворчание, что своим будильником не дала ему поспать ещё 10 минут.

В 7:10 все вместе выходим на зарядку. Вместе бегаем, выполняем упражнения. Очень люблю делать зарядку с утра, она даёт мне силы на весь день. Если пропускаю, я сама не своя, буду весь день вялой и замученной.

В 7:45 у нас завтрак. Естественно, что-то лёгкое и полезное.

В 9:00 у нас первая тренировка. Там мы расстаёмся, но ненадолго. Если видимся на тренировке, то Саша всегда меня подбадривает, шутит, и мы расходимся. Скажу по секрету, когда очень сильно устаю, начинаю искать его глазами, потому что, как только его вижу, силы сразу наполняют меня. Он точно обладает какой-то сверхсилой, и когда-нибудь я обязательно его разоблачу. Но если вдруг Саша бежит суровый, то лучше его не трогать. Продолжение следует», — написала Жеребятьева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».