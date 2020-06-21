Хоркина предложила Немову выступить на Олимпиаде в Токио

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 44-летний Алексей Немов в первый день тренировок в спортивном зале после самоизоляции исполнил акробатическую связку с сальто, избежав падения при приземлении.

«Устоял… Первый день тренировки в новом спортивном гимнастическом зале ЦСКА Ватутинки. Пришёл на тренировку с сыном Димой и вспомнил свои акробатические элементы», — написал Немов на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Давай к Токио вернёмся», — прокомментировала видео двукратная олимпийская чемпионка в упражнении на брусьях, девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина.

В активе Немова 12 медалей Олимпийских игр, четыре из которых — золотые (в том числе в команде и индивидуальном многоборье). Алексей пять раз становился чемпионом мира и все эти медали завоевал на отдельных снарядах.