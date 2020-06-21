Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Хоркина предложила Немову выступить на Олимпиаде в Токио

Хоркина предложила Немову выступить на Олимпиаде в Токио
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 44-летний Алексей Немов в первый день тренировок в спортивном зале после самоизоляции исполнил акробатическую связку с сальто, избежав падения при приземлении.

«Устоял… Первый день тренировки в новом спортивном гимнастическом зале ЦСКА Ватутинки. Пришёл на тренировку с сыном Димой и вспомнил свои акробатические элементы», — написал Немов на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Давай к Токио вернёмся», — прокомментировала видео двукратная олимпийская чемпионка в упражнении на брусьях, девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина.

В активе Немова 12 медалей Олимпийских игр, четыре из которых — золотые (в том числе в команде и индивидуальном многоборье). Алексей пять раз становился чемпионом мира и все эти медали завоевал на отдельных снарядах.

44-летний Алексей Немов уверенно исполнил сальто в доскок. Видео
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020