Хоркина предложила Немову выступить на Олимпиаде в Токио

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 44-летний Алексей Немов в первый день тренировок в спортивном зале после самоизоляции исполнил акробатическую связку с сальто, избежав падения при приземлении.
«Устоял… Первый день тренировки в новом спортивном гимнастическом зале ЦСКА Ватутинки. Пришёл на тренировку с сыном Димой и вспомнил свои акробатические элементы», — написал Немов на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Давай к Токио вернёмся», — прокомментировала видео двукратная олимпийская чемпионка в упражнении на брусьях, девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина.
В активе Немова 12 медалей Олимпийских игр, четыре из которых — золотые (в том числе в команде и индивидуальном многоборье). Алексей пять раз становился чемпионом мира и все эти медали завоевал на отдельных снарядах.
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