Гимнаст Нагорный и фристайлер Олейник показали виртуозное владение футбольным мячом

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и профессиональный футбольный фристайлер Игорь Олейник продемонстрировали виртуозное владение мячом. Нагорный отдал пас Олейнику, выполняя сальто назад, Игорь принял мяч на шею и, прокрутив через голову, вернул Никите, тот поймал снаряд ногами, исполняя очередное сальто.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

Нагорный – действующий чемпион мира и Европы в личном многоборье. Оба турнира выиграл в 2019 году. В активе Нагорного пять медалей первенства планеты и семь — чемпионата континента. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в команде.



Олейник — четырёхкратный чемпион России по футбольному фристайлу. Входит в число топ-16 фристайлеров мира по трём разным версиям.