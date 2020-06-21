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Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах

Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах
Другие / Прочие виды спорта 0

Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии. Величкович стала матерью 20 дней назад, но так и не увидела новорождённого. Всё это время врачи боролись за жизнь молодой женщины, но безуспешно. Последнюю неделю Величкович провела в коме. Жизни малыша ничего не угрожает.

Величкович 10 лет входила в сборную Сербии. На последнем чемпионате Европы, который прошёл в феврале во Вроцлаве (Польша), завоевала две золотые медали – личную и в составе команды. Сильнейшей на континенте в личном зачёте Бобана становилась в 2010 и 2012 годах.

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