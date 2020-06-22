В России за сутки коронавирусом заразилось 7600 человек, отмечено 95 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7600 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 592 280 человек, из которых выздоровело 344 416. Зафиксировано ещё 95 летальных исходов. За всё время скончалось 8206 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1068

Московская область — 506

Ханты-Мансийский АО — 295

Нижегородская область — 219

Санкт-Петербург — 217

Воронежская область — 199

Свердловская область — 197

Иркутская область — 194

Челябинская область — 176

Республика Тыва — 150

Красноярский край — 146

Ростовская область — 141

Ямало-Ненецкий АО — 140

Саратовская область — 112

Ульяновская область — 110

Новосибирская область — 109

Волгоградская область — 108

Архангельская область — 107

Ставропольский край — 102

Омская область — 98

Приморский край — 90

Карачаево-Черкесская Республика — 87

Мурманская область — 85

Республика Саха (Якутия) — 85

Тульская область — 83

Ивановская область — 81

Белгородская область — 80

Республика Дагестан — 79

Брянская область — 76

Псковская область — 75

Кабардино-Балкарская Республика — 75

Кемеровская область — 75

Пензенская область — 73

Алтайский край — 73

Чувашская Республика — 71

Забайкальский край — 69

Курская область — 68

Пермский край — 66

Хабаровский край — 66

Оренбургская область — 64

Тверская область — 63

Самарская область — 63

Новгородская область — 61

Краснодарский край — 61

Калужская область — 60

Томская область — 60

Республика Коми — 59

Амурская область — 59

Орловская область — 58

Республика Мордовия — 54

Республика Башкортостан — 53

Ленинградская область — 52

Владимирская область — 51

Липецкая область — 50

Тамбовская область — 50

Астраханская область — 48

Рязанская область — 47

Кировская область — 47

Тюменская область — 47

Ярославская область — 45

Смоленская область — 44

Курганская область — 43

Республика Бурятия — 42

Сахалинская область — 41

Республика Татарстан — 39

Камчатский край — 38

Республика Карелия — 34

Республика Марий Эл — 31

Республика Северная Осетия — 30

Костромская область — 29

Калининградская область — 29

Республика Хакасия — 29

Республика Адыгея — 28

Республика Ингушетия — 22

Магаданская область — 20

Чеченская Республика — 19

Удмуртская Республика — 19

Вологодская область — 17

Республика Алтай — 15

Республика Крым — 13

Республика Калмыкия — 12

Еврейская АО — 2

Севастополь — 1.