В России за сутки коронавирусом заразилось 7600 человек, отмечено 95 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7600 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 592 280 человек, из которых выздоровело 344 416. Зафиксировано ещё 95 летальных исходов. За всё время скончалось 8206 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1068
Московская область — 506
Ханты-Мансийский АО — 295
Нижегородская область — 219
Санкт-Петербург — 217
Воронежская область — 199
Свердловская область — 197
Иркутская область — 194
Челябинская область — 176
Республика Тыва — 150
Красноярский край — 146
Ростовская область — 141
Ямало-Ненецкий АО — 140
Саратовская область — 112
Ульяновская область — 110
Новосибирская область — 109
Волгоградская область — 108
Архангельская область — 107
Ставропольский край — 102
Омская область — 98
Приморский край — 90
Карачаево-Черкесская Республика — 87
Мурманская область — 85
Республика Саха (Якутия) — 85
Тульская область — 83
Ивановская область — 81
Белгородская область — 80
Республика Дагестан — 79
Брянская область — 76
Псковская область — 75
Кабардино-Балкарская Республика — 75
Кемеровская область — 75
Пензенская область — 73
Алтайский край — 73
Чувашская Республика — 71
Забайкальский край — 69
Курская область — 68
Пермский край — 66
Хабаровский край — 66
Оренбургская область — 64
Тверская область — 63
Самарская область — 63
Новгородская область — 61
Краснодарский край — 61
Калужская область — 60
Томская область — 60
Республика Коми — 59
Амурская область — 59
Орловская область — 58
Республика Мордовия — 54
Республика Башкортостан — 53
Ленинградская область — 52
Владимирская область — 51
Липецкая область — 50
Тамбовская область — 50
Астраханская область — 48
Рязанская область — 47
Кировская область — 47
Тюменская область — 47
Ярославская область — 45
Смоленская область — 44
Курганская область — 43
Республика Бурятия — 42
Сахалинская область — 41
Республика Татарстан — 39
Камчатский край — 38
Республика Карелия — 34
Республика Марий Эл — 31
Республика Северная Осетия — 30
Костромская область — 29
Калининградская область — 29
Республика Хакасия — 29
Республика Адыгея — 28
Республика Ингушетия — 22
Магаданская область — 20
Чеченская Республика — 19
Удмуртская Республика — 19
Вологодская область — 17
Республика Алтай — 15
Республика Крым — 13
Республика Калмыкия — 12
Еврейская АО — 2
Севастополь — 1.
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