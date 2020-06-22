Игрок сборной России по волейболу напал на водителя. Видео

23-летний игрок сборной России по волейболу Александр Кимеров совершил нападение на водителя в Москве. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
Сообщается, что в оппоненты Кимеров выбрал водителя, воспользовавшегося услугами каршеринга. Спортсмена рассердило, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре. За это диагональный новоуренгойского «Факела» начал преграждать путь своей иномаркой, требуя остановиться и поговорить.
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В районе улицы «Татьянин Парк» Кимеров вышел из машины, ногой сбил боковое зеркало и помял оппоненту дверь. Рулевой каршеринга пытался вызвать полицию и был на связи с диспетчером, пока его преследовал Кимеров. В итоге ему удалось уехать, пострадавший направился в отдел и написал заявление о порче имущества.
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