«Отталкиваюсь от дна». Белорукова выложила видео из спортзала

Российская лыжница Юлия Белорукова выложила новое видео в своём «инстаграме». В ролике она занимается в тренажёрном зале, готовясь к сезону-2020/2021.
«И пусть это видео будет из рубрики ”до” Хотя, если бы я снимала подобное видео пару месяцев назад, я бы делала это упражнение без утяжеления и с трясущимся телом.
Я ещё не вернулась на прежний уровень, я вообще начинаю всё с нуля. И я не преувеличиваю… Просто отталкиваюсь от дна, так сказать. Но то, что есть у меня сейчас, это уже победа для меня», — подписала видео лыжница.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, сезон-2019/2020 спортсменка пропустила из-за рождения сына. 25-летняя спортсменка — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России, лейтенант Вооружённых сил РФ (2018).
- 22 июня 2020
-
17:05
-
16:51
-
15:41
-
15:30
-
15:00
-
14:46
-
13:39
-
12:59
-
10:32
-
10:12
-
09:32
-
09:15
-
00:36
- 21 июня 2020
-
23:31
-
22:39
-
20:07
-
18:31
-
18:07
-
16:23
-
13:00
-
11:26
-
00:17
- 20 июня 2020
-
23:32
-
22:42
-
19:44
-
19:25
-
18:08
-
17:52
-
17:01
-
15:02
-
10:55
- 19 июня 2020
-
23:22
-
22:29
-
19:57
-
19:24