«Отталкиваюсь от дна». Белорукова выложила видео из спортзала

Российская лыжница Юлия Белорукова выложила новое видео в своём «инстаграме». В ролике она занимается в тренажёрном зале, готовясь к сезону-2020/2021.



«И пусть это видео будет из рубрики ”до” Хотя, если бы я снимала подобное видео пару месяцев назад, я бы делала это упражнение без утяжеления и с трясущимся телом.



Я ещё не вернулась на прежний уровень, я вообще начинаю всё с нуля. И я не преувеличиваю… Просто отталкиваюсь от дна, так сказать. Но то, что есть у меня сейчас, это уже победа для меня», — подписала видео лыжница.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, сезон-2019/2020 спортсменка пропустила из-за рождения сына. 25-летняя спортсменка — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России, лейтенант Вооружённых сил РФ (2018).