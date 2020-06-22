В «Факеле» отреагировали на инцидент с волейболистом Кимеровым, который напал на водителя

Руководство волейбольного клуба «Факел» проведёт разбирательство по ситуации с волейболистом сборной России Александром Кимеровым. Об этом заявил директор новоуренгойского клуба Николай Капранов.

«Мы только что узнали об этой ситуации. Будем разбираться», — цитирует Капранова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Кимеров напал на водителя автомобиля в Москве. В оппоненты он выбрал водителя, воспользовавшегося услугами каршеринга. Спортсмена рассердило, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре. За это диагональный новоуренгойского «Факела» начал преграждать путь своей иномаркой, требуя остановиться и поговорить. В районе улицы «Татьянин Парк» Кимеров вышел из машины, ногой сбил боковое зеркало и помял оппоненту дверь. Рулевой каршеринга пытался вызвать полицию и был на связи с диспетчером, пока его преследовал Кимеров. В итоге ему удалось уехать, пострадавший направился в отдел и написал заявление о порче имущества.

Видео с места событий можно посмотреть на «Чемпионате».