Подписчиков возмутило фото беременной гимнастки Кудрявцевой в откровенном белье

Российская гимнастка Яна Кудрявцева, которая в настоящее время ждёт ребёнка, опубликовала на своей странице фотографию, на которой она одета в откровенное бельё.

«Грею счастье внутри», — подписала она фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Кудрявцевой.

Многие пользователи раскритиковали Кудрявцеву за такое фото. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Очень уважаю Яну и её заслуги, но такие фотографии должны оставаться для самых близких».

«Мы и так знаем о её беременности. Зачем фото, не понимаю».

«Дети та-а-акое видят в инете, что это фото – пример целомудрия».

Напомним, 22-летняя Кудрявцева — серебряный призёр Олимпиийских игр в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. В 2017 году гимнастка завершила спортивную карьеру. В 2018 году она вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева, в декабре того же года у пары родилась дочь Ева.