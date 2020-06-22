Подписчиков возмутило фото беременной гимнастки Кудрявцевой в откровенном белье

Российская гимнастка Яна Кудрявцева, которая в настоящее время ждёт ребёнка, опубликовала на своей странице фотографию, на которой она одета в откровенное бельё.
«Грею счастье внутри», — подписала она фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Кудрявцевой.
Многие пользователи раскритиковали Кудрявцеву за такое фото. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.
«Очень уважаю Яну и её заслуги, но такие фотографии должны оставаться для самых близких».
«Мы и так знаем о её беременности. Зачем фото, не понимаю».
«Дети та-а-акое видят в инете, что это фото – пример целомудрия».
Напомним, 22-летняя Кудрявцева — серебряный призёр Олимпиийских игр в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. В 2017 году гимнастка завершила спортивную карьеру. В 2018 году она вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева, в декабре того же года у пары родилась дочь Ева.
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