«Враги спорта». Чемпионка мира по пятиборью выступила против уличных протестов в Беларуси

Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина выступила против уличных протестов в Беларуси. Она присоединилась к акции Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), инфомирует издание «Прессбол».

«Каждый спортсмен отдаёт себе отчёт в том, что спорт может развиваться только в мирной и, да-да, стабильной стране. Иного попросту не дано. Результаты не достигаются с кондачка. Отсюда немудрёный, но единственно верный вывод: все, кто призывает решать политические вопросы на улице, – враги спорта. Хотите движухи – вперед на беговую дорожку! #раЗАм, Belarus», — написала спортсменка в своём «инстаграме». Вскоре после этого она закрыла свою страницу в социальной сети.

#раЗАм — хештег, который используют сторонники действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.