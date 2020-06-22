Источник: FIS будет дисквалифицировать лыжников за использование фторсодержащих средств

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассказали, какие меры будут приняты, если спортсмены будут применять фторсодержащие средства для лыж, сообщает Aftenposten.

Сообщается, что перед стартом лыжи будут проверять на предмет использования фторсодержащих средств. При содержании фтора выше определённой границы спортсмен не сможет участвовать в гонке. Заменить пару в таком случае будет невозможно. Повторное тестирование будет проводиться после финиша, в этом случае повышенное содержание фтора повлечёт за собой дисквалификацию.

Ранее стало известно, что соответствующий запрет вступит в силу начиная с сезона-2020/2021. Это решение принято в соответствии с правилами Евросоюза, которые вступят в силу в июле 2020 года и призваны снизить негативное влияние человека на окружающую среду.